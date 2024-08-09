أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‏الاعتداء والاغتيال الّذي قام به العدو في بلدتَي حناويه والناقورة، شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة ال‏يوم الجمعة، هجومًا جوّيًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على مقرّ قيادة الكتيبة ‏السّاحليّة التّابع للواء الغربي المستحدث في ليمان، مستهدفةً أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها؛ ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكّدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هجوم بمسيّرات انقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية في ليمان وإيقاع إصابات مؤكدة بأفرادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.