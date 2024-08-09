كركي : 131 مليار ل.ل بدل علاج غسيل الكلى للمستشفيات والأطباء عن شهر آب

أعطى المديرالعام للصندوق محمد كركي توجيهاته، اليوم الى الدوائر المالية المختصّة في الصندوق ،لتحويل مبلغ 131 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي 800 مليار ل.ل".

وذكرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق ، في بيان انه "خلال شهر تمّوز 2024، التزمت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدفع 105 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بغية ضمان تقديم أفضل الخدمة الصحيّة للمضمونين، وبخاصة مرضى غسيل الكلى الذين يعتبرون أولوية لحاجتهم الأسبوعيّة للعلاج.

وحيث أن علاج مرضى غسيل الكلى مغطى بنسبة مئة في المئة من الضمان، ومن أجل تمكين المستشفيات ودعم استقرارها المالي، أعطى كركي توجيهاته، بتاريخ 2024/8/9 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 131 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى عن شهر أب، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي 800 مليار ل.ل.

كما طلبكركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى لإنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين بعدما تمّ تزويد المكاتب بالسلفات الماليّة الإستثنائية اللاّزمة لتمكينها من سداد مستحقات المضمونين.