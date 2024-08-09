بوشكيان التقى ميقاتي: وضعناه بأجواء القطاع الصناعي ونؤكد ضرورة تنفيذ القرار 1701

لفت وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، إلى "أنّنا وضعناه في أجواء القطاع الصّناعي، لا سيّما بالنّسبة للموضوع الّذي نعمل عليه في ما خصّ التّكامل الزّراعي- الصناعي والأمن الغذائي للبلد".

وأشار إلى "أنّنا نؤيّد كلّ ما صدر من قرارات عن الحكومة بالنّسبة للقرار 1701 وتنفيذه بحذافيره كافّة، ونتمنّى أن تأخذ الأمور مجراها لما فيه مصلحة المنطقة و​لبنان​"، مشدّدًا على "ضرورة تنفيذ القرار 1701".