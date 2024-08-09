لفت وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، إلى "أنّنا وضعناه في أجواء القطاع الصّناعي، لا سيّما بالنّسبة للموضوع الّذي نعمل عليه في ما خصّ التّكامل الزّراعي- الصناعي والأمن الغذائي للبلد".
وأشار إلى "أنّنا نؤيّد كلّ ما صدر من قرارات عن الحكومة بالنّسبة للقرار 1701 وتنفيذه بحذافيره كافّة، ونتمنّى أن تأخذ الأمور مجراها لما فيه مصلحة المنطقة ولبنان"، مشدّدًا على "ضرورة تنفيذ القرار 1701".
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان التقى ميقاتي: وضعناه بأجواء القطاع الصناعي ونؤكد ضرورة تنفيذ القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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