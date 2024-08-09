افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "قوة من الجيش اللبناني داهمت بمؤازرة دورية من المخابرات بلدة حورتعلا شرقي بعلبك على خلفية اشتباكات حصلت نتيجة خلاف عائلي، وعملت القوة المداهمة على تفتيش منازل مطلقي النار ومنازل مطلوبين، وتمكنت القوة المداهمة من مصادرة عدد من السيارات وممنوعات ومن إتلاف حقول مزروعة بالممنوعات. ونقلت المصادرات إلى أحدى المراكز الأمنية. .

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة من الجيش داهمت منازل مطلوبين في حورتعلا على خلفية اشكال عائلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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