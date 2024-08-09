أعلنت "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​"- دائرة مياه مرجعيون حاصبيا، في بيان، أنّ "عطفًا على الشّكاوى الواردة إلى الدّائرة والمتعلّقة بانقطاع دائم للمياه، ستقوم الفرق الفنيّة التّابعة للمؤسّسة يوم الإثنين المقبل الموافق في 12 آب، بإزالة جميع المضخّات الموجودة على عيارات المياه، وتعيير الخطوط بشكل عادل".

كانت هذه تفاصيل خبر "مياه الجنوب"- دائرة مرجعيون حاصبيا: إزالة جميع المضخات وتعيير الخطوط الإثنين لعودة المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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