الحكومة اللبنانية رحبت بالبيان المشترك لقادة مصر وقطر وأميركا: يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد بالمنطقة

اعلنت وزارة الخارجية في بيان أن "الحكومة اللبنانية ترحب بالبيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الاميركية الذي أكد ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل الى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الاسرى والمعتقلين، ودعوته طرفي النزاع لاستئناف المناقشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى الاتفاق المنشود".

وأكدت الحكومة أن ما تضمنه بيان القادة الثلاث يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة، إنطلاقا من خطوة أولى أساسية هي الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المبني على مباردة الرئيس الاميركي جو بايدن.

وشكرت الحكومة اللبنانية قادة الدول الثلاث على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لايقاف دوامة العنف في المنطقة، مشددة على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على اسرائيل لالزامها بالجلوس الى طاولة المفاوضات وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، من دون أي تأخير، باعتبارها الجهة التي تسعى للتصعيد وتضع العراقيل أمام التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة.