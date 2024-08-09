أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديرية التّوجيه، في بيان، أنّ "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة حربتا- البقاع المواطنين: (ع. ر.)، (ا. خ.)، (م. ر.) و(خ.ر.)، لمحاولتهم نقل 612 كلغ (نحو 6 ملايين و500 ألف حبة) من حبوب ​الكبتاغون​ بواسطة شاحنة، وذلك بعد إخفاء الحبوب داخل أنابيب زراعيّة"، مشيرةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 4 مواطنين في البقاع لمحاولتهم نقل نحو 6,5 ملايين حبة كبتاغون بواسطة شاحنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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