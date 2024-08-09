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قائد بالحرس الثوري الإيراني في رسالة للسنوار: دماء هنية ستؤدي لزوال الكيان

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ياسر رشاد - القاهرة - هنأ قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في رسالة قائلا: بمناسبة انتخابكم كشخصية ذات تاريخ مشرف في الجوانب القيادية والجهادية، أتقدم بالتهاني لكل أبطال حماس وغزة والأمة، مؤكدا أن دماء الشهيد هنية ستؤدي إلى مذلة وزوال هذا الكيان المجرم .

 

وأضاف قاآني في رسالته للسنوار: ما أعظمه من انتخابٍ مناسب يبيّن أن حماس لم تتراجع أمام اغتيال أكبر مسؤوليها السياسيين والجهاديين، في انتخاب قائد رشيد آخر، أثبتت حماس أنها سلمت راية عزة حماس إلى من هو أكثر تأثيراً بالميدان وهو مجاهد في سبيل الله، كما تفضّل قائد الثورة الإسلامية دامت بركاته فإننا نعد الثأر لدمه في هذه الحادثة المريرة والصعبة التي وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية واجبًا علينا.

 

وأشار قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى انه لاشك أن بركة دماء هذا الشهيد العظيم ستجعل أثر العقوبة القاسية للكيان الصهيوني على يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهاد البطولي لإخوتكم في المقاومة الإسلامية ستجعل أثرها أكثر من الماضي، دماء الشهيد هنية ستؤدي إلى مذلة وزوال هذا الكيان المجرم قاتل الأطفال من على وجه الأرض بأسرع وقت ممكن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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