بلدية كريات شمونة تطالب المستوطنين بالبقاء في الملاجئ حتى انتهاء القصف

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت بلدية "كريات شمونة" من السكان البقاء قرب الأماكن المحصنة “الملاجئ”، حتى التأكد من انتهاء القصف المباشر المستمر من حزب الله.

كما أفادت مصادر عبرية، بأن نيران مباشرة من لبنان أصابت هدفاً اسرائيلياً في مستوطنة "أفيفيم"، ومحيط موقع البغدادي.

حزب الله يستهدف مقر قيادة في كريات شمونة وموقع المطلة بصلية صواريخ

استهدف حزب الله مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا، تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، اليوم الجمعة.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حناويه، ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 09-08-2024 مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 09:40 من صباح يوم الجمعة 09-08-2024 تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

