حزب الله يشن هجوما على مقر قيادة في ليمان ومستعمرة كريات شمونة

ياسر رشاد - القاهرة - شن حزب الله هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان، كما تم استهداف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
مقر قيادة الكتيبة الساحلية التابع للواء الغربي
وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو في بلدتي حناويه والناقورة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 09-08-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.
مستعمرة كريات شمونة
وأضاف حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي كفركلا وعيتا الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 09-08-2024 مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.