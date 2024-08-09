حزب الله يشن هجوما على مقر قيادة في ليمان ومستعمرة كريات شمونة

ياسر رشاد - القاهرة - شن حزب الله هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان، كما تم استهداف مبان ‏يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو في بلدتي حناويه والناقورة، شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الجمعة 09-08-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.‏

مستعمرة كريات شمونة

وأضاف حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏كفركلا وعيتا الشعب، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 09-08-2024 مبان ‏يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏