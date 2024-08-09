حزب الله: ردا على الاغتيالات قصفنا لواء 769 في كريات ‏شمونة بصواريخ فلق

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ فلق، وذلك ردا على الاغتيالات والاعتداءات التي نفذها العدو الإسرائيلي وخصوصاً في بلدتي الناقورة وحناويه .
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاغتيالات والاعتداءات التي نفذها العدو الإسرائيلي وخصوصاً في بلدتي الناقورة وحناويه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 09-08-2024 مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ فلق.
كما شن حزب الله هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان، واستهداف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.