حزب الله: ردا على الاغتيالات قصفنا لواء 769 في كريات ‏شمونة بصواريخ فلق

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات ‏شمونة بصواريخ فلق، وذلك ردا على ‏الاغتيالات والاعتداءات التي نفذها العدو الإسرائيلي وخصوصاً في بلدتي الناقورة وحناويه .

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏الاغتيالات والاعتداءات التي نفذها العدو الإسرائيلي وخصوصاً في بلدتي الناقورة وحناويه، قصف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 09-08-2024 مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات ‏شمونة بصواريخ فلق. ‏

كما شن حزب الله هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان، واستهداف مبان ‏يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.