سكان كريات شمونة: صواريخ بركان تستهدفنا دون إنذار

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن صواريخ استهدفت كريات شمونة بعد دقائق قليلة من انطلاق صفارات الإنذار في المدينة، ونقلا عن بعد السكان: لم يكن هناك إنذار، لكننا سمعنا ببساطة انفجارًا ضخمًا، قويًا جدًا، ورأينا فطرًا طويلًا من الدخان يتصاعد، وقال شخص آخر أن ما سقط هو صاروخ بركان، هذا جنون، هذا الصاروخ سوف يدمر المدينة.

وكانت طالبت بلدية "كريات شمونة" من السكان البقاء قرب الأماكن المحصنة، حتى التأكد من انتهاء القصف المباشر المستمر من حزب الله.

وأفادت مصادر عبرية، بأن نيران مباشرة من لبنان أصابت هدفاً اسرائيلياً في مستوطنة "أفيفيم"، ومحيط موقع البغدادي.

استهداف كريات شمونة

واستهدف حزب الله مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا، تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، اليوم الجمعة.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حناويه، ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 09-08-2024 مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏