سلطات مالي أمهلت سفيرة السويد 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت وزارة الخارجية في مالي، أنّ المجلس العسكري المالي أمهل سفيرة السويد 72 ساعة لمغادرة البلاد عقب تصريح لوزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي السويدي يوهان فورسيل تجاه البلاد.

وأوضحت الخارجية المالية، أنّه "استدعيت سفيرة السويد في باماكو إلى وزارة الخارجية في 9/8/2024، وأمهلت 72 ساعة لمغادرة اراضي مالي وذلك عقب التصريح العدائي لوزير التعاون الدولي والتجارة حول مالي".

وكان وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي السويدي قد قال في وقت سابق إن بلاده قررت التخلي عن استراتيجية مساعدات مالي هذا العام بسبب قطع باماكو علاقاتها الدبلوماسية مع كييف.

وكانت مالي قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا يوم الاثنين الماضي، بسبب دعم كييف لـ"الإرهابيين المحليين"، حيث ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصدر عسكري مالي، أن "إرهابيين من تحالف CSP-DPA للجماعات الانفصالية المسلحة المالية سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك".