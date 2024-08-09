"الجزيرة": استشهاد صحفيَين في غارتَين إسرائيليتَين على مدينة خان يونس

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "استشهاد الصحفيَين تميم معمر وعبد الله السوسي في غارتَين منفصلتَين على مدينة خان يونس".
وكانت قد نقلت "الجزيرة" عن مصادر طبية، قولها إنّ "هناك 29 شهيدًا في قطاع غزة بينهم 19 في خان يونس" خلال القصف الإسرائيلي اليوم.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.
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