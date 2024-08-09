وزارة الصحة شجبت استهداف الجيش الاسرائيلي سيارة اسعاف لكشافة الرسالة: مخالفة صريحة للقوانين والأعراف

أشارت وزارةالصحة العامة، في بيان الى انها تشجب بأشد العبارات إصرار العدو الإسرائيلي على تكرار اعتداءاته على فرق الاسعاف التي يعرض أفرادها حياتهم للخطر في جنوب لبنان لإنقاذ ما أمكن من الأرواح نتيجة العدوان:.

ولفتت الى ان "قوات الاحتلال استهدفت اليوم سيارة تابعة لجمعية الرسالة في بلدة ميس الجبل بينما كان الفريق التابع للجمعية يعمل على انجاز مهمة صحية إنسانية في المنطقة. وقد نجا الفريق بأعجوبة علما بأن المفوض أصيب بشظية تطلبت علاجا خاصا في المستشفى".

واضافت :" الوزارة تكرر مناشدتها المجتمع الدولي إدانة هذه الإعتداءات الإسرائيلية التي تشكل مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والأعراف المعمول بها في زمن الحروب، وتؤكد انها ماضية في توثيق كل الإنتهاكات التي تطال القطاع الصحي وأجهزته ،إيمانا بضرورة احقاق الحق ولو بعد حين ووضع حد لهذه الإنتهاكات اللاإنسانية الهادفة إلى تعطيل المهام النبيلة الاسعاف".