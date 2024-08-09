قوى الأمن أوقفت مروج مواد مخدرة في الرملة البيضاء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف مروج مواد مخدرة في الرملة البيضاء.

وأوضحت، في بيان، أنّ "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المتورطين بتجارة وترويج المخدرات في مدينة بيروت، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت حول قيام شخص بترويج مواد مخدرة، على متن دراجة آلية، في محلة الرملة البيضاء".

وكشفت أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر المفرزة من تحديد هويته، وتبين أنه يدعى: س. ر. (مواليد عام 1992، لبناني)"، وأنّ "بتاريخ 03-08-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه، بالجرم المشهود، في المحلة المذكورة أعلاه، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أسود وأحمر من دون لوحات، تم ضبطها، وضبط كمية من المخدرات المعدة للترويج، وهي على الشكل التالي: 43 كيسًا شفّافًا يحتوي كلّ منها على حوالي /0،5/ غ. من مادة الكوكايين، 16 كيسًا شفّافًا يحتوي كلّ منها على حوالي /20/ غ. من مادة حشيشة الكيف، 3 أكياس يحتوي كلّ منها على حوالي /50/ غ. من مادة حشيشة الكيف، كيس نايلون لون زيتي بداخله حوالي /25/ غ. من مادة حشيشة الكيف، و7 أكياس يحتوي كلّ منها على حوالي /7/ غ. من مادة الماريجوانا".

كما تم ضبط "كيس نايلون شفاف بداخله /28/ حبة كبتاغون، وقارورة زجاجيّة بداخلها مادّة شفّافة سائلة نوع "كيتامين"، وكيس نايلون شفاف بداخله /15/ حبة من مادة XTC، وكيس شفاف نايلون بداخله بقايا من مادة حشيشة الكيف بحجم حبة اللوز، ومبلغ وقدره /745/ دولارًا أميركيًّا، وحوالي /2،500،000/ ل.ل، وهاتف خلوي".

هذا، وأجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، بناء على إشارة القضاء المختص.