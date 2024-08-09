بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البرازيلي ماورو فييرا، في "الجهود القائمة لإيقاف دوامة العنف في لبنان وغزة والمنطقة، وآخرها البيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الاميركية ودعوته إسرائيل وحماس إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة".
وأكد بوحبيب "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة باعتباره المفتاح لتهدئة الوضع في جنوب لبنان وايقاف الاعتداءات الاسرائيلية السافرة وتفادي تدحرج النزاع نحو حرب اقليمية شاملة"، وقال: "على الغرب الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وخفض التصعيد، وليس الضغط على لبنان فقط".
وشكر بو حبيب لـ"البرازيل مواقفها الداعمة للبنان وتضامنها معه في وجه الاعتداءات الإسرائيلية".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية البرازيلي أن "إسرائيل تسعى إلى التصعيد مع لبنان وإيران لأنها لا ترغب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووضع حد للابادة الجماعية التي ترتكبها في غزة".
وأكد أن "البرازيل ستواصل العمل والتشاور عن كثب مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب في اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي: على الغرب الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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