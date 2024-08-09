النشرة: غارات إسرائيلية استهدفت عيتا الشعب ومحيبيب وعيتا وميس الجبل وأطراف راشيا الفخار وكفرحمام

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات عيتا الشعب ومحيبيب وعيتا وميس الجبل، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب. وأفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف راشيا الفخار وكفرحمام في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، وذلك بقصد إشعال الحرائق في الأماكن المستهدفة.

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