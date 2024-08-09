الادعاء العام الفرنسي يكشف أسباب اعتقال مصارع أولمبي مصري في باريس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ممثلو الادعاء العام الفرنسي، أن المصارع الأوليمبي المصري، تم إلقاء القبض عليه في باريس على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وأضاف، أنه تم اعتقال الشاب البالغ من العمر 26 عاما في وقت مبكر اليوم الجمعة، بسبب ملامسته امرأة من الخلف خارج مقهى في باريس، وفقا لبيان من مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية.

دورة الألعاب الأولمبية

ولم يعلن المكتب اسم المصارع، وأشار إلى أنه مصري الجنسية، وجاء إلى باريس للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية.

وأعلنت مصادر مصرية أن المصارع المعتقل هو محمد إبراهيم "كيشو"، والذي قررت اللجنة الأولمبية صباح اليوم الجمعة، إحالته إلى لجنة القيم للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسؤولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد "باريس 2024".