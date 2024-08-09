كتائب القسام تكشف تفاصيل كمين البراء "انتظروا 8 أشهر لتفجيره"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت كتائب القسام، تفاصيل كمين "البراء" المركب، الذي وقع في محيط مسجد البراء بن عازب بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة بتاريخ 26 يوليو 2024 .

وقالت كتائب القسام في بيان نشرته عبر حسابها: في كمين "البراء" المركب، زرع المقاومون العبوات الناسفة، وانتظروا 8 أشهر لتفجيرها عند وصول آليات الاحتلال، لمنطقة الكمين قرب مسجد "البراء بن عازب" داخل حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

ونشرت القسام مشاهد من كمين "البراء" المركب، والذي وقع بتاريخ 26 يوليو 2024 بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، في محيط مسجد البراء بن عازب .