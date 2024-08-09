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كتائب القسام تكشف تفاصيل كمين البراء "انتظروا 8 أشهر لتفجيره"

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت كتائب القسام، تفاصيل كمين "البراء" المركب، الذي وقع في محيط مسجد البراء بن عازب بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة بتاريخ 26 يوليو 2024 .

 

وقالت كتائب القسام في بيان نشرته عبر حسابها: في كمين "البراء" المركب، زرع المقاومون العبوات الناسفة، وانتظروا 8 أشهر لتفجيرها عند وصول آليات الاحتلال، لمنطقة الكمين قرب مسجد "البراء بن عازب" داخل حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

 

ونشرت القسام مشاهد من كمين "البراء" المركب، والذي وقع بتاريخ 26 يوليو 2024  بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، في محيط مسجد البراء بن عازب .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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