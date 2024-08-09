زيمبابوي تؤكد أهمية أمن استثمارات الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - تعهدت زيمبابوي بتقديم كل المساعدة اللازمة للمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء استكشافهم لمزيد من فرص التجارة والاستثمار في البلاد.

زيمبابوي تتعهد بامن استثمارات الإمارات

تم التعهد من قبل وزير الخارجية والتجارة الدولية السفير ألبرت شيمبيندي أثناء مخاطبته للمندوبين في منتدى الأعمال بين زيمبابوي والإمارات العربية المتحدة الذي عقد في العاصمة هراري.

يعد منتدى الأعمال بين زيمبابوي والإمارات العربية المتحدة أحد المبادرات المصممة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية والمتنامية بين البلدين.

وانضمت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، لمباحثات وقف إطلاق النار في غزة المزمع عقدها الأسبوع المقبل إثر الدعوة الموجهة لها من قادة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين".

وكانت طالبت دولة الإمارات الأطراف المعنية بالاستجابة إلى الدعوة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 أغسطس الجاري، كما أوضح القادة الثلاثة، مشيرة إلى أن الاتفاق المطروح من شأنه إنهاء معاناة سكان غزة والرهائن وعائلاتهم.

ودعت دولة الإمارات بعدم إضاعة مزيد من الوقت من قبل أي من الأطراف، مجددةً "تقديرها العميق ودعمها الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة".

الجدير بالذكر أن فقد الشيخ محمد سعيد الظنحاني رئيس حكومة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات والوفد المرافق له منطقة ميناء الحمراء البترولي بدأها بزيارة منطقة مستودعات الزيت الخام التى تخدم تأمين حركة تداول واستقبال الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية، كما قام بتفقد التوسعات والأعمال الجارية بالمنطقة الشمالية والتى تهدف إلى زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء بإضافة 4 مستودعات تخزين جديدة للوصول لسعة تخزينية إجمالية 5.3 مليون برميل.

وخلال الزيارة تم استعراض فرص التعاون والشراكة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وإمارة الفجيرة وبحث إطلاق وتدشين استثمارات في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة خاصة في منطقة ميناء الحمـراء البترولى، والدور المصري الهام كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، والذي يدعم فرص نجاح المشروعات الاستثمارية الجديدة، كما تم استعراض مجال تموين السفن والاتفاق على بحث إمكانية التعاون في هذا المجال.