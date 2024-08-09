بلغاريا تدعم بيان مصر وقطر وأمريكا لوقف أطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية البلغارية في موقف نشرته يوم الجمعة عن دعمها الكامل للبيان المشترك لرؤساء الولايات المتحدة ومصر وأمير قطر لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

بيان بلغاريا لدعم مصر وقطر وأمريكا في مباحثات وقف إطلاق النار في غزة

وقالت وزارة الخارجية البلغارية في بيان لها "نرحب بجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء العنف في غزة ونشجع الأطراف في هذه العملية على التوصل إلى اتفاق بسرعة وتنفيذ الاتفاق بالكامل، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 وخطة السلام للرئيس الأمريكي جو بايدن المؤرخة 31 مايو 2024".

وتؤكد الوزارة موقفها بأن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسهم في الجهود الشاملة لتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتخفيف الوضع الإنساني.

أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، للبيان المشترك بين مصر و قطر و أمريكا، الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

ألمانيا تدعم بيان مصر و قطر و أمركيا بوقف إطلاق النار في غزة



وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، دعم ألمانيا لدعوة قادة مصر وأمريكا وقطر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

يذكر أن أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن الرئيس المصري ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأمير دولة قطر، بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس الجاري في الدوحة أو القاهرة، مقدرةً الجهود المستمرة التي تبذل للتوصل إلى هذا الاتفاق.

عمان تؤيد قرار وقف إطلاق النار في غزة

وأكدت وزارة خارجية عمان في بيان، اليوم، الجمعة، موقف السلطنة بأهمية الالتزام بما تم التوافق حوله وتنفيذه دون أي تأخير.

ودعت عمان جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات العاجلة التي أشار إليها البيان، بهدف تحقيق النتائج المرجوة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وذك حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

بيان مصر و قطر وأمركيا بشأن وقف إطلاق النار على غزة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدروا بيانًا مشتركًا، أكدوا فيه أن الوقت حان كي يتم بصورة فورية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين لوقف معاناة أسرهم. ودعا الزعماء الثلاثة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس أو الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أوالقاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة".

يذكر أن أعلن وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب انضمام الحكومة اللبنانية إلى الدعوة لاستئناف المناقشات العاجلة بشأن غزة في 15 أغسطس وحث كل الأطراف المعنية على تسريع إطلاق الأسرى ووقف النار.