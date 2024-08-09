الإمارات تنضم لمباحثات وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - انضمت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، لمباحثات وقف إطلاق النار في غزة المزمع عقدها الأسبوع المقبل إثر الدعوة الموجهة لها من قادة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين".

وكانت طالبت دولة الإمارات الأطراف المعنية بالاستجابة إلى الدعوة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 أغسطس الجاري، كما أوضح القادة الثلاثة، مشيرة إلى أن الاتفاق المطروح من شأنه إنهاء معاناة سكان غزة والرهائن وعائلاتهم.

ودعت دولة الإمارات بعدم إضاعة مزيد من الوقت من قبل أي من الأطراف، مجددةً "تقديرها العميق ودعمها الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة".