جماعات حقوقية تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - تتهم جماعات حقوق الإنسان إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين، منذ هجوم حماس علي اٍسرائيل في السابع من أكتوبر.

إسرائيل تعتقل آلاف السجناء وتعذبهم

واعتقل جيش إسرائيل آلاف الفلسطينيين من غزة، وسجنهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بعد أن هاجم مسلحو حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

لأشهر، دقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والتابعة لـ إسرائيل ووسائل الإعلام المحلية والدولية ناقوس الخطر بشأن مزاعم سوء المعاملة الشديدة والتعذيب واغتصاب الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية.

في قلب المزاعم، توجد سدي تيمان، وهي قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل حيث تم إنشاء منشأة لمعالجة المسلحين المشتبه بهم بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس والجهاد الإسلامي على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والتي شهدت مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

يشتبه في أن جنود الاحتياط بجيش إسرائيل اغتصبوا رجلاً فلسطينيًا وعاملوه معاملة سيئة للغاية في سدي تيمان، كانت إصاباته خطيرة لدرجة أنه كان لا بد من نقله إلى المستشفى، هذا الأسبوع، نشرت القناة 12 الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر على ما يبدو اغتصاب معتقل في المنشأة.

يُظهر النقاش الذي أعقب اقتحام القاعدة العسكرية مدى نفوذ اليمين المتطرف في إسرائيل. بينما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الهدوء، أيد سياسيون آخرون علنًا تصرفات الجنود ودعوا إلى منحهم الحصانة.

سدي تيمان عملت كثقب أسود



أبرزت القضية مرة أخرى سوء معاملة الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية، والتي تضاعفت مزاعمها في الأشهر الأخيرة.

جاءت أولى الشهادات عن الانتهاكات في سدي تيمان في ديسمبر 2023، من المبلغين عن المخالفات، ومعظمهم من الأطباء الإسرائيليين، الذين كانوا يعملون في القاعدة، قالوا إن العديد من المعتقلين لم يتم إخبارهم بمكان وجودهم في البداية.

وقال ناجي عباس، مدير قسم السجناء والمعتقلين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل: “كانت أعينهم مغطاة طوال الوقت. لمدة 24 ساعة وأسابيع وأشهر، كانوا مكبلين خلف ظهورهم طوال الوقت”، ونشرت المنظمة عدة تقارير حول مزاعم سوء المعاملة في الأشهر الماضية