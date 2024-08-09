انفجار هائل على سفينة شحن تحمل مواد خطيرة في الصين

ياسر رشاد - القاهرة - وقع انفجارا على سفينة حاويات محملة ببضائع خطرة في ميناء رئيسي على ساحل المحيط الهادئ في الصين، أدى إلى ظهور كرة نارية، حسب وسائل إعلام صينية.

ويظهر الفيديو المصور بكاميرا مراقبة نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية على الإنترنت انفجارا ضخما من الدخان الأبيض أعقبته كرة نارية برتقالية وصفراء أظهرت نشر الحطام.

وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة تشجيانغ إن السفينة كانت محملة بمواد خطرة من الدرجة الخامسة، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية أنه من المعتقد أن حاوية على السفينة الراسية قد انفجرت.