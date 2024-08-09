مدينة كامل وبعض القرى.. قطع مياه الشرب 6 ساعات عن هذه المناطق فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه غدًا السبت 10 أغسطس الجاري من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، عن مدينة شربين بالكامل وقرى تابعة لها، إلى جانب قرى تابعة لمركزي طلخا وبلقاس، وذلك لوجود أعمال ربط خط مياه شربين الحالي على التوسعات الجديدة بمحطة مياه شربين "ضمن مشروعات حياة كريمة" ومن المقرر أن تستمر عملية قطع المياه 6 ساعات.

وقال بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، إن المناطق المتأثرة بالانقطاع خلال تلك الفترة هي :"مدينة شربين والقرى التابعة لها، وعدد من مناطق وقرى مركز بلقاس، وبعض قرى طلخا بقطع المياه أثناء الأعمال".

وحدد البيان المناطق المتأثرة وهي :" وبعض قرى بلقاس وتشمل( بسنديلة، و دملاش ومجلس قروي الزهراء والسخاويه)، كما سيجرى قطع المياه عن بعض قري طلخا وتشمل ( كتامه، وديسط، وبطره وبساط طلخا، وكفر بساط و عزبتي أدهم والحاج خليل).

وأهابت شركة المياه للمواطنين بكافة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في كل من شربين وبلقاس، وطلخا، بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المناطق و القرى المتأثرة بضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل.