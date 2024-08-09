بالصور.. حريق يلتهم مخزن أخشاب في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، على حريق التهم مخزن أخشاب بحارة جادالله التابعة لحي غرب مدينة أسيوط دون خسائر بشرية.

وتلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وانتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإطفاء وعبدالرحمن القرن مسئول الأزمات بالحى، وتبين من المعاينة والفحص حريق في مخزن أخشاب.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.