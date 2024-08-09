تحذير من نقابة العلاج الطبيعي بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، تنويهًا مهمًا بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية (علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة).

وقالت النقابة إن وزارة الصحة قررت أن التكليف لخريجي الكليات الطبية (علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة) طبقاً وحسب احتياجات سوق العمل، وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها .

وأوضحت أن المجلس الصحي المصري، قرر عند الحصول على درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي وقضاء سنة الامتياز (السنة التدريبية الإلزامية) إجراء امتحان لمنح ترخيص مزاولة المهنة وعند الاجتياز لابد وإلزاماً من قيد الخريج بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي حتي يستطيع مزاولة المهنة، وأيضاً بعد مرور 5 سنوات من التخرج والحصول على الترخيص الأول لمزاولة المهنة يتم التقييم بعد خمس سنوات لتجديد الرخصة.

وأشارت إلى أنها قررت إعلام أولياء الأمور وأبنائهم الراغبين للدخول إلي كليات العلاج الطبيعي، من خلال عقد اجتماعات توعية معهم حتى لا يقعوا فريسة للأكاديميات الوهمية وكذلك التعريف بكليات العلاج الطبيعي (الحكومية – الخاصة – الأهلية – أفرع أجنبية) حيث بلغ عدد الكليات 74 كلية بجميع محافظات الجمهورية.