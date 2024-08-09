ضبط 6 أطنان أغذية فاسدة بحملة على المحال التجارية فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، ضبط ما يقرب من 6 أطنان من الأغذية غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وقرابة 300 لتر من العصائر والألبان الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة شنتها إدارة مراقبة الأغذية على المحال التجارية على مدار أسبوع بنطاق مدينة المنصورة وبلقاس.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن إدارة مراقبة الأغذية شنت خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 221 منشأة تبين أن 66 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف "مكين"، أن الحملات تمكنت من تحرير 200 محضر، وسحب 171 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما أعدم 964 كيلوجرام من أغذية متنوعة، و 303 لترات من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.

وفي سياق متصل ضبط مكتب الأغذية بإدارة بلقاس 4.5 طن ملح وطن دقيق أرز، ونصف طن سكر أبيض، بها تغيير فى الخواص الطبيعية ووجود تكتل بها ولسوء التخزين، ونقص الاشتراطات الصحية.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.