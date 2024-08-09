بلقاء الجمعة.. الأوقاف تحصن أطفال وشباب الدقهلية من الأفكار الهدامة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية، لقاء الجمعة للاطفال والشباب بمسجد الوحدة التابع لادارة أوقاف تمي الأمديد بهدف تحصين الأجيال والنشء من الأفكار الهدامة.

حضر اللقاء الدكتور محمد حسين مدير الدعوة، الذي أكد أن الهدف صيانة الشباب وأسرهم والمجتمع والوطن كله وإنقاذاً للمستقبل من الضياع.

وأضاف مدير الدعوة: "وجب فحص مصادر الأفكار الهدامة ومناقشة وسائل التحصن منها، من خلال: تفعيل دور الأسرة والمنظومة التعليمية، وإطلاق الأنشطة الوطنية، وترويج قيم المحبة الإنسانية".

ولفت مدير إدارة الدعوة، إلى أن وزارة الأوقاف تعمل على نشر الفكر الوسطي المستنير وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية.