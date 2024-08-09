بالصور.. انتظام تشغيل محطات مياه الشرب بأسوان بعد توقفها مؤقتاً بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نجحت الفرق الفنية المختصة بمعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى تشغيل كافة محطات مياه الشرب، والتى أوقفتها المؤقت بمناطق ( الشيخ على وأبو الريش وخور أبو سبيرة والأعقاب والطويسة ببلانة ) للتغلب والقضاء على نسب العكارة فى مياه النيل، الناتجة عن هطول المياه في مخرات السيول.

وقال المهندس عبد الصبور الراوى، رئيس الشركة، أنه جرى العمل على قدم وساق تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان للتعامل مع تداعيات الأمطار والسيول التي شهدتها أنحاء مختلفة بالمحافظة ومواجهتها من خلال إجراء التحاليل للمياه بكافة المحطات والمآخذ بالمدن والمراكز للاطمئنان على صلاحية وجودة مياه الشرب، وبالتالي الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار إلى أنه على مدار الساعات الماضية جرى أخذ العينات المستمرة من مياه المحطات، والإطمئنان والتأكد الكامل من سلامتها وصلاحيتها بالجودة العالية، وخلوها من أى عكارة أو شوائب، وتم ضخ المياه بالمحطات وتشغيلها بانتظام كامل.