الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لـ4 طلاب يلعبون داخل مسجد بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام عدد من الأشخاص باللهو داخل أحد المساجد، وتعلق أحدهم بالحبال داخل صحن المسجد.

بالفحص أمكن تحديد مكان حدوث الواقعة بأحد المساجد بالدقهلية، وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم تم تصويره عام 2022 إبان القيام بأعمال إنشائية داخل المسجد محل الواقعة".

كما تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (4 طلاب - مقيمون بمحافظة الدقهلية) وأقروا بارتكابهم الواقعة وتصويرها بهاتف أحدهم بقصد اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.