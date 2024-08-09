شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنتدى العربى الأوروبى: العفو الرئاسى المتكرر تدفع الحوار الوطنى للأمام والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم، خطوة هامة تؤكد على حرص الإدارة السياسية على تنفيذ التوصيات التي تخرج عن اجتماعات الحوار الوطني .

وأضاف أيمن نصرى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مبادرة الإفراج عن السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وتخريب يعد تأكيد على رغبة الادارة السياسية على التعاون والانفتاح بين القوي السياسية المختلفة، مشيرا إلى أنها تعكس توافق الدولة والقوي السياسية ورغبتها في طرح مبادرة تساهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب يشارك فيها أيضا بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم والذين ينتموا لبعض القوي السياسية والذي تم اختيار بعضهم للمشاركة في الحوار الوطني .

وتابع :"حرص الدولة على الإفراج عن السجناء ضمن خطة زمنية وإعادة دمجهم في المجتمع يأتي ضمن حزمة من القرارات اتخذتها الدولة المصرية لتحسين حالات حقوق الإنسان في مصر وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق الحريات وقد لاقت هذه الخطوات الغير مسبوقة استحسان الدول الأعضاء الـ 41 بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي أشادت بمجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لمصر من الدول الأعضاء من خلال آليات العرض الدوري الشامل في 2019 وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء على خلفية سياسية".

وأوضح أن الملفت في الأمر هو التطور السريع والإيجابي في ملف الإفراج عن السجناء تأكيدا من الإدارة السياسية على أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء وهي خطوة هامة تساهم بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الدولة وضعت فيها سياسية طويلة المدي لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر ايجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص .

وذكر أيمن نصرى أن مبادرة إطلاق سراح السجناء التي تتبناها الدولة والقوي السياسية تدفع الحوار الوطني للأمام خصوصا هو أحد أهم مطالب المعارضة والأحزاب السياسية والتزام الدولة بإيجاد حلول إيجابية يعكس مدي جدية ورغبة مصر في تحسين المناخ السياسي والخروج ببعض التوصيات تساعد في تحسين الحياة السياسية في مصر، موضحا أن مبادرة العفو الرئاسي سوف تشجع بشكل كبير الجميع في المشاركة في جلسات الحوار والوطني وهو الأمر الذي سوف يؤكد على مصداقيته ويزيد بشكل كبير من فرص نجاح هذه المبادرة الهامة والغير المسبوقة .

