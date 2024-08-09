اغتيال إسرائيلي للقيادي في حماس سامر الحاج في صيدا ومظاهرة في مخيم عين الحلوة استنكارًا للاغتيال

شهد مخيم عين الحلوة موجة غضب واستنكار إثر عملية اغتيال القيادي في "حماس" ومسؤول الامن في المخيم سامر الحاج، الذي سقط باستهداف إسرائيلي لسيارته من نوع "رانج روفر" بصاروخين من مسيرة عند دوار الحسبة - مدخل المخيم، لدى خروجه من اجتماع داخل المخيم.

وقد انطلقت مسيرة غاضبة في المخيم، شارك فيها العشرات من ابنائه، تعبيرا عن غضبهم وإدانتهم للاعتداءات المتمادية من العدو الاسرائيلي، وأطلقوا الهتافات الداعمة لحركة "حماس" والمنددة بالعدو .