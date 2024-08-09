ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف: القوات الأوكرانية في كورسك تنتهج تصرفات داعش

أفاد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، بأن "الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في كييف يستخدمون في مقاطعة كورسك الأساليب نفسها التي يستخدمها إرهابيو داعش".

ولفت غاتيلوف، الى أن "تصرفات المسلحين الأوكرانيين على أراضي مقاطعة كورسك هي ذات طبيعة إرهابية بشكل علني"، مضيفاً "القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، تنتهح في الواقع نفس تصرفات داعش، فهم يطلقون النار من المعدات الثقيلة على المباني السكنية، ويطلقون النار على السيارات التي بها مدنيون، ويأخذون المدنيين كرهائن ويستخدمونها كدروع بشرية، ويمارسون أعمال النهب والقتل للنساء والأطفال".

وأضاف غاتيلوف أن "كل هذه الجرائم سيتم تجاهلها في الدول الغربية التي تشرف على نظام كييف، المهتمة بشكل مباشر بإطالة أمد الأزمة الأوكرانية وزيادة تصعيدها".

وأشار إلى أن "صمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بجرائم نظام كييف في مقاطعة كورسك أمر مخز".