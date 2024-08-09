انفجار قوي على متن سفينة حاويات في مرفأ بشرق الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية، أن "انفجارا قويا دمر سفينة حاويات في ميناء بشرق الصين حيث تم إرسال فرق الطوارئ لإخماد الحريق".

وبحسب وسائل الإعلام، لم يتم الإبلاغ على الفور عن أي وفيات أو إصابات، رغم الصور التي أظهرت كرة من اللهب تجتاح جزءا كبيرا من سطح السفينة فيما تناثر الحطام في محيطها.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "الانفجار وقع قرابة الساعة 13,40 (5,40 ت غ) في مقدم السفينة YM Mobility الراسية في ميناء نينغبو-تشوشان في مقاطعة تشيجيانغ. وأوضح البيان أن التحقيق جار لتحديد السبب".

ويعد ميناء نينغبو-تشوشان الضخم أحد أكثر الموانئ ازدحاما في العالم من حيث نقل البضائع. وتحصل الحوادث الصناعية بشكل متكرر في الصين بسبب ضعف التدريب على السلامة والبروتوكولات المتراخية.