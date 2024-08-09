تدابير سير على طرق عام بكفيّا- ساقية المسك بسبب إزالة صخور في المنطقة

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "بعد تضرر الطريق العام في بلدة بكفيا - ساقية المسك قبل تمثال الشيخ بيار الجميل صعودا، بسبب حصول انهيار صخري نتيجة للعواصف والعوامل الطبيعية في الشتاء المنصرم، باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل في تمام الساعة /3/ من بعد ظهر تاريخ 09/08/2024، ولمدة /48/ ساعة تقريبا، بإزالة الصخور في المنطقة".

لذلك، سيتم اتخاذ تدابير تتضمن منع المرور من طريق عام بلدة عين علق صعودا، وتحويل السير باتجاه بلدتي بيت شباب أو العطشانة نحو طريق المتن السريع. ومن أمام تمثال الشيخ بيار الجميل نزولا، وتحويله باتجاه بلدتي بيت شباب أو بعبدات نحو الطريق عينها.

كما سيتم في خلال فترة الأشغال فتح الطريق اعتبارا من الساعة /6/ مساء، ولغاية الساعة /8/ صباحا.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.