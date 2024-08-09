"حزب الله": استهدفنا مبانيَ يستخدمها جنود العدو في ثكنة دوفيف

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 09-08-2024 مبانيَ يستخدمها جنود العدو في ثكنة دوفيف ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

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