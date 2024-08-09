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شكرا لقرائتكم خبر عن اختفى بعد خطاب مقتضب.. الشرطة الإسبانية تعتذر بعد فرار زعيم كتالوني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تمكن الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلس بوجديمون من الفرار من إسبانيا ويتجه إلى بلجيكا، رغم تواجد كثيف للشرطة ومذكرة اعتقال بحقه، ما أدى إلى اتهامات لمسؤولي أمن اعتذروا اليوم الجمعة.
وقال الأمين العام لحزب "معا من أجل كتالونيا" خوردي تورول لإذاعة "أر أيه سي 1" الكتالونية إن خطة بوجديمون هي مواصلة العمل من ووترلو في بلجيكا.
قال محامي بوجديمون في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن موكله تمكن من الفرار إلى خارج إسبانيا. ولم يتطرق المحامي جونزالو بوي إلى ما إذا كان بوجديمون قد عاد لبلجيكا حيث قضى أغلب فترة منفاه التي استمرت نحو سبع سنوات.
وأضاف بوي أن بوجديمون سوف يخاطب الجماهير قريبا.
وفوجئت الشرطة الكتالونية، التي كان من المفترض أن تلقي القبض على بوجديمون، حيث لم يتوقعوا أن يختفي عقب خطابه مباشرة، حسبما ذكروا في مؤتمر صحفي.
ورغم ذلك، فر بوجديمون في سيارة بيضاء بعد الإدلاء بالخطاب وفقا للتقارير. وقبض على شرطيين اثنين لاحقا على خلفية الاشتباه في مساعدته على الفرار.
واعترفت قيادة الشرطة الكتالونية بالفشل في القبض على بوجديمون في برشلونة.
وقال الأمين العام لحزب "معا من أجل كتالونيا" خوردي تورول لإذاعة "أر أيه سي 1" الكتالونية إن خطة بوجديمون هي مواصلة العمل من ووترلو في بلجيكا.
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كارلس بوجديمونوأضاف أن بوجديمون كان في برشلونة منذ مساء الثلاثاء. وبعد إلقاء خطاب مقتضب، تمكن بوجديمون من الفرار رغم وجود شرطي كثيف، سعيا لإلقاء القبض عليه أمس الخميس.
قال محامي بوجديمون في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن موكله تمكن من الفرار إلى خارج إسبانيا. ولم يتطرق المحامي جونزالو بوي إلى ما إذا كان بوجديمون قد عاد لبلجيكا حيث قضى أغلب فترة منفاه التي استمرت نحو سبع سنوات.
وأضاف بوي أن بوجديمون سوف يخاطب الجماهير قريبا.
العفو عن الانفصاليينورغم أن إسبانيا أصدرت عفوا عن الانفصاليين، مازالت هناك مذكرة اعتقال بحق بوجديمون، حيث إنه متهم من جانب قاضي التحقيق بابلو يارينا بالاختلاس في 2017، وهي جريمة لا يشملها العفو.
وفوجئت الشرطة الكتالونية، التي كان من المفترض أن تلقي القبض على بوجديمون، حيث لم يتوقعوا أن يختفي عقب خطابه مباشرة، حسبما ذكروا في مؤتمر صحفي.
فرار بوجديمونوقال بوجديمون من قبل إنه كان يرغب في الوجود أثناء انتخاب السياسي الاشتراكي سلفادور إيا رئيسا جديدا لبرلمان الإقليم.
ورغم ذلك، فر بوجديمون في سيارة بيضاء بعد الإدلاء بالخطاب وفقا للتقارير. وقبض على شرطيين اثنين لاحقا على خلفية الاشتباه في مساعدته على الفرار.
واعترفت قيادة الشرطة الكتالونية بالفشل في القبض على بوجديمون في برشلونة.