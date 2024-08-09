الصدفة تُفشل "سرقة القرن" في الأرجنتين

ابوظبي - سيف اليزيد - قد تكون السلطات الأرجنتينية تجنبت "سرقة القرن"، إذ اكتشف، الخميس، في "سان إيسيدرو"، إحدى الضواحي الغنية في شمال العاصمة بوينس آيرس، بالصدفة نفق كبير يمتد على حوالى 220 متراً حُفر باتجاه أحد المصارف.

والنفق، الذي حُفر تحت الأرض بعمق ثلاثة أمتار، مزوّد بإطار خشبي كثيف، ونظام تهوية وكهرباء، وينتهي على بعد أمتار قليلة من "بنك ماكرو"، بحسب الشرطة.

وقد كُشف أمر النفق بالصدفة، إذ سمع سائق سيارة متوقفة، الأربعاء، ضجة من هيكل سيارته، قبل أن يدرك أن الأمر عائد إلى عصا معدنية تخرج من بين أحجار رصف الشارع.

مصرف "ماركو" الذي كان اللصوص يستهدفونه

وأمر مكتب المدعي العام المحلي بإجراء عمليات بحث، ما أفضى إلى العثور على النفق وتحديد نقطة انطلاقه، وهي حظيرة مهجورة تبعد 200 متر، حيث اكتُشفت كمية كبيرة من معدات الحفر.

ولم تعلن الشرطة عن أي توقيفات في القضية الخميس.

ويقدّر المحققون أن بناء النفق استغرق ما بين 6 و9 أشهر، ووصفوه بأنه "عمل هندسي"، "أفضل من نفق +إل تشابو+ غوسمان"، في إشارة إلى النفق الذي استخدمه إمبراطور المخدرات المكسيكي الشهير للهروب من السجن عام 2015.

يُعيد الحادث إلى الأذهان حادثة شهدتها مدينة "سان إيسيدرو" نفسها عام 2006 ووُصفت بـ"سرقة القرن"، عندما سرقت مجموعة لصوص ما يقرب من 19 مليون دولار أميركي من أحد البنوك، وفرّوا عبر نفق كانوا قد حفروه على مدى عام لتسهيل هروبهم.

خلال هذه السرقة، التي كانت موضوع كتب ومسلسلات وأفلام، استخدمت العصابة أسلحة مزيفة، وتركت ملاحظة في غرفة الخزنات كتبت فيها "في حي للأغنياء، من دون أسلحة أو ضغينة، لا يوجد سوى المال من دون حب".