20 مسيرة حاشدة في اليمن نصرة لغزة تطالب بالرد على إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت محافظة صعدة في اليمن، 20 مسيرة حاشدة في مركز ومديريات المحافظة تحت شعار "معركة جهاد.. ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر".

مسيرات في اليمن لدعم غزة

تظاهرات في اليمن لدعم غزة

وفي المسيرة التي انطلقت في ساحة المولد النبوي الشريف بمركز المحافظة أشاد محافظ صعدة في اليمن محمد عوض بالحضور الجماهيري في مختلف ساحات المحافظة نصرة لغزة ومجاهديها الأعزاء.

وهنأ القائد يحيى السنوار على اختياره رئيساً لحركة حماس الجهادية، مؤكداً أنه مهما استهدف العدو القادة فإن حركات المقاومة تولد بقادة عظماء.

وهنأ بيان اليمن صادر عن مسيرات حماس والفلسطينيين اختيار القائد المجاهد يحيى السنوار خلفاً للقائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية لاستكمال الجهاد ضد العدو الإسرائيلي.



وأكد أن من هدموا جدار العدو الصهيوني الحديدي ومسحوا أنفه بالتراب في السابع من أكتوبر أهل لتجاوز الصعاب وتيسير المستحيل.

وخاطب بيان اليمن الحكام العرب والمسلمين الخونة والمطبعين قائلا "إننا نرى الندم في عيون شعوبكم والغم في قلوبهم فقد كانوا يأملون أن تكونوا من المدافعين عن الفلسطينيين واليوم أمنيتهم ​​أن لا تتورطوا في الدفاع عن العدو الصهيوني".

ووجه التحية لأبطال القوات المسلحة اليمنية الذين يخوضون معركة الفتح الموعود والأراضي المقدسة بخطوات ثابتة ومتزايدة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.. مؤكدا استمرار التعبئة والحشد والمقاطعة نصرة للفلسطينيين.

وأكد البيان أن زوال العدو الصهيوني وعد إلهي حتمي في كتاب الله، ومهما دعمته أميركا والغرب الكافر فلن ينقذه ذلك من هذا المصير، وأن الرد آت لا محالة.

وندد البيان بالمواقف المشينة والمخزية للأنظمة العربية والإسلامية المطبعية التي جعلت من نفسها متاريس للدفاع عن العدو الصهيوني ووسائل إعلامها واجهة لمناصرته والتحدث باسمه، وطعنت في ظهر المقاومة الفلسطينية ومن يقف معها.

يذكر أن أعلنت هيئة عمليات تجارة بحرية بريطانيا اليوم الجمعة أن 4 هجمات استهدفت سفينة على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا باليمن.

اليمن تستهدف سفينة بريطانية



وقالت هيئة عمليات تجارة بحرية بريطانيا في بيان على موقع "إكس" "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا باليمن".

وأضاف بيان بريطانيا: أبلغ ربان السفينة عن هجوم بقذيفة "آر بي جي" انفجرت على مقربة من السفينة من مركبين صغيرين باللونين الأبيض والأسود، وعلى متن كل منهما 4 أشخاص، وبحسب ماورد كان الأشخاص المتواجدين على المركبين يرتدون معاطف مطر بيضاء".

وتابع بيان بريطانيا: "أبلغ الربان عن هجوم آخر بصاروخ في الساعة 22:45 بتوقيت غرينتش انفجر علة مقربة من السفينة".

وأشار بيان بريطانيا إلى أن الربان أبلغ عن هجوم ثالث في الساعة 3:40 بالتوقيت العالمي بواسطة زورق مسير غير مأهول وأطلق الفريق الأمني التابع للسفينة النار عليه".