تقارير إسرائيلية تكشف سبب تأخر إيران في الرد على اغتيال هنية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن سبب تأخر إيران في الرد على الكيان الصهيوني بعد اغتيال إسماعيل هنية القائد السياسي لحركة حماس في طهران.

إسرائيل تكشف سبب تأخر إيران في الرد

وقالت صحيفة “ ينيت” في تقرير لها أن رئيس إيران الجديد مسعود بزشكيان يتحرك لإقناع المسؤولين بالتحرك ضد إسرائيل بشكل غير مباشر لتجنب الحرب المحتملة؛ والقرار النهائي في يد خامنئي.

وأضافت الصحيفة أن الخلاف الداخلي في إيران بين الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان وأعضاء الحرس الثوري الإسلامي يعقد رد طهران على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية على أراضيها، والذي نسبته إلى إسرائيل.

واستندت التقارير الصحفية الإسرائيلية إلى تقرير نشرته صحيفة تلجراف الإنجليزية الذي أكد أن أعضاء الحرس الثوري الإيراني يطالبون بشن هجوم مباشر على القواعد العسكرية في منطقة تل أبيب ومدن أخرى، بينما يصر الرئيس الجديد على استهداف "القواعد الإسرائيلية" في الدول المجاورة.

يذكر أن أكدت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الجمعة، أن صواريخ بعيدة المدى وطائرات بدون طيار انضمت إلى البحرية التابعة للحرس الثوري، وسط تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب مقتل زعيم حماس في طهران الذي ألقي باللوم فيه على إسرائيل.

ولعب الحرس الثوري الإسلامي في إيران، الذراع الأيديولوجي للجيش الإيراني الذي يرتبط بجماعات مسلحة متحالفة مع طهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، دورًا رئيسيًا في أول هجوم مباشر للجمهورية الإسلامية على إسرائيل في أبريل.

إيران تمدد بحريتها بأسلحة جديدة



قال التلفزيون الرسمي لإيران يوم الجمعة إن "عددًا كبيرًا من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن أضيفت إلى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بأمر من رئيس الحرس".

وأضاف أن الصواريخ "تتمتع بقدرات جديدة" برؤوس حربية شديدة الانفجار ولا يمكن تعقبها.

وبحسب التقرير، تمت إضافة ما مجموعه 2654 نظامًا عسكريًا بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى، والطائرات بدون طيار للقتال والاستطلاع، ووحدات الحرب الإلكترونية إلى القوات البحرية للحرس الثوري لـ إيران .

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، في حديثه في حدث تم فيه عرض بعض أنظمة الأسلحة الجديدة، على أهمية القدرة على "إيقاف العدو من بعيد".

وقال: "إذا لم نتمكن من الاشتباك مع العدو في أعماق البحار والمحيطات عند أي نقطة مرغوبة وإيقاف العدو من بعيد، فسنواجه بطبيعة الحال مشاكل على حدودنا الوطنية".

وأضاف :"في عالم اليوم، يجب على المرء أن يكون قوياً من أجل البقاء والأمان، أو الاستسلام. لا يوجد طريق وسط".

جاء الكشف عن الأسلحة في الوقت الذي كانت فيه المنطقة، التي تأثرت بالفعل بالحرب بين إسرائيل وحماس في غزة منذ أوائل أكتوبر، في حالة تأهب قصوى بعد أن تعهدت إيران وحلفاؤها بالانتقام لمقتل الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.