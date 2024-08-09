شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن حملة"إيد واحدة".. قافلة طبية لـ"التحالف الوطنى" بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

ضمن جهود حملة "ايد واحدة"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، زارت مؤسسة صناع الخير قرية قصر الجبالي بالفيوم لتقديم خدمات طبية مميزة لأهالي والقرى المجاورة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

جاءت القافلة الطبية بالشراكة بين مؤسسة صناع الخير وإحدى شركات للصناعات الدوائيه، واستكمالًا لما تم بدأه خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى.



وتنوعت الخدمات المقدمة للأهالي في القافلة بين توقيع الكشف، وصرف العلاج ، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدًا لتسليمها، وتشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية تمهيدًا لإجرائها.



جانب من القافلة الطبية



قافلة طبية للتحالف الوطنى