كيربي: بعض مقترحات سموتريتش سخيفة وحان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رحّب بالبيان الثلاثي المشترك للوسطاء ووجه فريقه للمشاركة في نقاشات الخميس 15 آب"، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
ولفت إلى أنّ "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مضللة وخاطئة"، مشيرًا إلى أنّ " صفقات التبادل تتم لدى الدول التي تهتم بمواطنيها".
وقال: "الآراء التي تم التعبير عنها من قبل سموتريتش ستعرض حياة الرهائن الإسرائيليين والأميركيين للخطر"، مشددًا على أنّه "حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وبعض مقترحات سموتريتش سخيفة".
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