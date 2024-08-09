بوغدانوف: العلاقات بين موسكو وبيروت تتقدم ونأسف للضربات التي يتعرض لها لبنان وندعو لمنع التصعيد

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أنّ "العلاقات بين روسيا ولبنان تتقدم إلى الأمام وتعتمد على رصيد تاريخي قوي مبني على الاحترام المتبادل ولدينا تعاون سياسي واقتصادي وتجاري وسياحي وديني".

ولفت، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعالية ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ولبنان في موسكو، إلى "أننا نأسف للضربات التي يتعرض لها لبنان وندعو الجميع إلى ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية ومنع التصعيد والاتفاق على أسس سليمة وعادلة لأن العدالة هي فقط التي تبني السلام".