حمية: الفرق الإدارية المكلفة من وزارة الأشغال أنجزت ٧٥% من ملفات صيانة الطرق في المتن

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن "الفرق الإدارية المكلفة من وزارة الأشغال العامة والنقل كانت أنجزت ما يناهز الـ٧٥ في المئة من الملفات المتعلقة بصيانة الطرق في قضاء المتن، وتم تلزيمها تباعا. كما أن ما يقارب الـ٨٥٪ من هذه الملفات أصبحت الآن في ديوان المحاسبة، وفقا للإجراءات المعمول بها قانونا".
واعتبر حمية، أن "تضافر الجهود وتكاملها في ما بين الإدارات والجهات المعنية كلها سيساهم حتما في تسريع البدء بعملية الصيانة المطلوبة في المتن وباقي الأقضية اللبنانية من الجنوب إلى الشمال إلى البقاع إلى جبل لبنان".
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