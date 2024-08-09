نقل فتاة من بلدة الخرايب مصابة بطلق ناري الى مستشفى دار الأمل

أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك، بأنه "تم نقل الفتاة ب.ف (17 عاما) من بلدة الخريبة إلى مستشفى دار الأمل الجامعي، مصابة بطلق ناري في بطنها وحالتها حرجة". وباشرت القوى الأمنية التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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