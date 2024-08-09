عاجل.. تحطم طائرة برازيلية تقل مدنيين

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام برازيلية اليوم الجمعة بأن طائرة مدنية من المرحج أن يكون على متنها عشرات المسافرين تحطمت.

تحطم طائرة برازيلية

وقالت بوابة "G1" إن طائرة تقل 58 راكبا و4 من أفراد الطاقم تحطمت يوم الجمعة في ولاية ساو باولو البرازيلية.

وبحسب شركة الطيران "Voepass"، المالكة للـ طائرة، فهي طائرة ركاب ذات محرك توربيني، من طراز ATR-72، أقلعت من كاسكافيل بولاية بارانا متجهة إلى غوارولوس في ساو باولو.

ووفقا للوكالة الوطنية للطيران المدني (Anac)، فإن تلك الطائرة من هذا الطراز يتسع لـ 68 راكبا، ولا توجد حتى الآن معلومات عن الضحايا.