إعلام برازيلي: لا يوجد ناجون من حادث تحطم طائرة الركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وسائل إعلام برازيلية الجمعة، إنه لا يوجد ناجون من حادث تحطم طائرة الركاب التي سقطت في ساو باولو.

وأفاد مجلس مدينة فالينهوس، في بيان، أنه لا يوجد ناجون من حادث تحطم الطائرة في فينهيدوس، داخل مدينة ساو باولو.

ويظهر مقطع فيديو تم تسجيله بعد وقت قصير من تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في فينهيدو، داخل مدينة ساو باولو، حجم المأساة.

وكان على متن الطائرة 58 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، ولا يوجد ناجون.

أفادت وسائل إعلام محلية برازيلية، أن طائرة ركاب كان على متنها العشرات، تحطمت في ولاية ساو باولو البرازيلية يوم الجمعة.