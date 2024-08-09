مصرع شاب في حادث مروري بالوادي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بطريق " الداخلة – الفرافرة " في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب دراجة نارية بطريق " الداخلة – الفرافرة " في نطاق قرية " غرب الموهوب" أسفر عن مصرع محمد سيد محمد سيد، 18 عاما، وجرى نقل الجثة بمعرفة الإسعاف لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

